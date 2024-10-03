Женщина отдала 13 миллионов рублей мошенникам в Мурманске

50-летняя женщина отдала мошенникам 13 миллионов рублей в Мурманске. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа».

Согласно имеющейся информации, мошенники предложили женщине заработать на онлайн-бирже. После того как пострадавшая заполнила анкету, злоумышленники предложили женщине положить деньги на криптокошелек, чтобы в дальнейшем увеличить накопления. При этом женщина отправляла деньги несколько раз — пострадавшая даже взяла несколько кредитов, отдав преступникам в общей сложности 13 миллионов.

Когда женщина попыталась вывести деньги с кошелька, мошенники заявили, что для этого ей нужно заполнить его «до максимального уровня». Получив отказ, преступники перестали выходить на связь, после чего женщина обратилась в полицию. В данный момент злоумышленников ищут следователи.

Ранее мошенники сумели оформить крупный кредит на заключенного в СИЗО.