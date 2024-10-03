В Нижнекамске задержали 11 участников массовых драк

Правоохранители задержали 11 мигрантов-участников массовых драк в Нижнекамске. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Ранее в СМИ появилась информация о двух массовых драках в Нижнекамске, в которых принимали участие местные жители и мигранты. По факту произошедшего было возбуждено два уголовных дела по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий группа нападавших нижнекамцев, состоящая из тринадцати человек, была установлена. В настоящее время проводятся мероприятия по их задержанию. По месту проживания иностранцев в отдел полиции было доставлено 33 мигранта с различными нарушениями миграционного законодательства. Установлено, что 11 из них принимали участие в групповой драке возле одного из кафе города», — говорится в тексте.

Отмечается, что в отношении мигрантов-участников драки были составлены административные протоколы о нарушении иностранным гражданином правил въезда в России либо режима пребывания в РФ. Их поместили в специальное помещение для содержания.