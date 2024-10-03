В Босфоре столкнулись два судна

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что в Босфорском проливе у берегов Стамбула столкнулись два сухогруза. Об этом пишет "Прайм" со ссылкой на Milliyet.

Отмечается, что к столкнувшимся судам уже направлено несколько буксиров. Планируется, что сухогрузы отбуксируют к стамбульскому причалу Ахыркапы. В министерстве также добавили, что в результате происшествия никто не пострадал, но был нанесен материальный ущерб.

«80-метровый сухогруз Ayed 1 под флагом Того, следовавший из Батуми в Саудовскую Аравию, столкнулся в Босфоре со 180-метровым сухогрузом BUNUN ACE под флагом Панамы, следующим из Испании в Батуми», — сообщили в турецком ведомстве.

Ранее танкер ВМС США столкнулся с неустановленным объектом в Аравийском море.