Найден похищенный из зоопарка в Ярославле кенгуренок

Похищенного из зоопарка в Ярославле кенгуренка Кроша передали ветеринарам. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

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По данным агентства, кенгуренка нашли в подмосковном Королеве.

«Сейчас он передан ветеринарам для осмотра», — сказал собеседник «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что из зоопарков в Ярославле и Калужской области были похищены один и два кенгуренка соответственно. Инциденты произошли 27 и 30 сентября. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого в краже кенгурят в Калужской области задержали на железнодорожном вокзале города Александрова Владимирской области. При нем в сумке был только один кенгуренок, второе животное погибло.