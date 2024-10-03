Первого фигуранта дела Cryptex отправили под домашний арест

Замоскворецкий суд Москвы в четверг отправил под домашний арест первого фигуранта уголовного дела биржи Crypteх, участники которой обвиняются в извлечении преступного дохода в 1,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании в отношении Терещенко Александра Александровича меры пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 28 суток, то есть до 28 ноября 2024 года, с установлением на период прохождения домашнего ареста определенных запретов и ограничений", - сказали в суде.

Там отметили, что он обвиняется по трем статьям, в том числе в неправомерном доступе к компьютерной информации и незаконной банковской деятельности.

"Подозреваемый Терещенко Александр Александрович не признал вину. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней); ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации); ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей); пп. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность)", - сказали в правоохранительных органах.

В новость внесена правка (18:17 мск) - передается с уточнением меры пресечения.