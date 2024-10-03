В Москве суд приговорил медсестру к тюрьме за фейки об армии России

В Москве суд приговорил женщину к восьми годам лишения свободы за распространение фейковых сообщений о действиях армии России в Буче и Виннице. RT на русском

Ольга Меньших признана виновной по пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации») УК РФ. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима. Lenta.ru

За неделю до этого жителя Санкт-Петербурга Сергея Линцова приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима за распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ. Газета.Ru