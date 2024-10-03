Прокурор попросил для американца Гилмана девять лет колонии

Прокурор попросил Центральный районный суд Воронежа назначить американцу Роберту Гилману девять лет и один месяц колонии. Об этом сообщает «РИА Новости».

Сторона защиты указывала, что Гилман признал свою вину, раскаялся и способствовал раскрытию преступления, давая подробные показания. На этом фоне адвокат американца просил «применить минимально возможную меру наказания». Также сторона защиты просила обратить внимание на состояние здоровья Гилмана, который заявлял, что его отравили. Кроме того сам американец во время последнего слова утверждал, что не мог поступить иначе в сложившейся ситуации. По его словам, правоохранители оскорбили честь его семьи и он защищал ее.

Несмотря на это, прокурор запросил у суда назначить ему наказание в виде девяти лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Окончательный приговор будет оглашен 7 октября.

Напомним, что Гилмана обвиняют в четырех случаях применения насилия в отношении работников колонии и следователя регионального управления Следственного комитета. По версии следствия, 30 сентября и 16 октября 2023 года во время проверок американец дважды ударил инспектора колонии, 27 октября он подрался со следователем, проводившим с ним следственные действия, а затем при переводе в СИЗО ударил сотрудника изолятора, который досматривал его вещей. Гилман заявлял, что ударил инспектора колонии и следователя за то, что они оскорбили его отца, а инспектора в СИЗО, поскольку он сделал «больно» его гениталиям.