В Москве задержали учительницу музыки за растление девочки-подростка

Сотрудники Следственного комитета задержали преподавательницу музыки Екатерину Кирсанову, которую подозревают в растлении своих учениц в столице. По данным следствия, ее жертвой стала 12-летняя девочка.

Об этом в четверг, 3 октября, сообщили в пресс-службе СК по Москве.

— В Москве задержана женщина, подозреваемая в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней. С 4 июня по 7 августа 2019 приглашала свою ученицу 2007 года рождения к себе в квартиру, где совершала в отношении нее иные действия сексуального характера, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Кроме этого, следствие установило, что Кирсанова отправляла свои интимные фото 12-летней девочке. Также силовики проверяют девушку на причастность к аналогичным действиям по отношению к другим ее ученицам.

Ранее на юге столицы задержали школьного учителя биологии, которого подозревают в растлении несовершеннолетней воспитанницы. Мужчину 1994 года рождения подозревают в том, что с ноября 2019 года по апрель 2020 года он совершал развратные действия в отношении несовершеннолетней девочки 2006 года рождения