В Екатеринбурге произошло возгорание кровли одного из зданий на территории исправительной колонии строгого режима номер 10. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН по Свердловской области. Российская газета

"Есть возгорание кровли, небольшое. Тушим совместно с МЧС. Пострадавших нет", - сообщили в ГУ ФСИН. ТАСС

Ранее стало известно, что в составе колонии функционирует производство пластиковых окон, а также цеха по изготовлению мягкой и офисной мебели, камнерезные, швейные и столярные мастерские. Причины и эпицентр возгорания пока неизвестны. Вечерняя Москва