Глава СВР сообщил о предотвращении провокации против российского дипломата

Спецслужбы России и Азербайджана недавно совместно предотвратили провокацию против российского дипломата.
Об этом сообщил глава СВР Сергей Нарышкин журналистам в Баку.
"Последнее время мы наблюдаем и ощущаем расширение подрывной деятельности по отношению к загранучреждениям и гражданам наших двух стран за рубежом. В качестве примера могу сказать, что относительно недавно совместными усилиями наших спецслужб удалось ликвидировать провокационную угрозу по отношению к одному из российских дипломатов со стороны американцев", - сказал он.