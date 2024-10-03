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Спецслужбы РФ и Азербайджана предотвратили провокацию против российского дипломата

Спецслужбы России и Азербайджана недавно совместно предотвратили провокацию против российского дипломата.

Глава СВР сообщил о предотвращении провокации против российского дипломата
© ТАСС

Об этом сообщил глава СВР Сергей Нарышкин журналистам в Баку.

"Последнее время мы наблюдаем и ощущаем расширение подрывной деятельности по отношению к загранучреждениям и гражданам наших двух стран за рубежом. В качестве примера могу сказать, что относительно недавно совместными усилиями наших спецслужб удалось ликвидировать провокационную угрозу по отношению к одному из российских дипломатов со стороны американцев", - сказал он.
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