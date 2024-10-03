Россиянку осудят в Белоруссии за перевозку крупной суммы через границу

Гродненская транспортная прокуратура направила в суд Ошмянского района (Гродненская область) уголовное дело в отношении гражданки Российской Федерации, которой инкриминировано незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наличных денежных средств. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Белоруссии.

В надзорном ведомстве отметили, что после изучения материалов дела в прокуратуре пришли к выводу "об обоснованности обвинения, наличии достаточных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления". В прокуратуре согласились с квалификацией содеянного по ч. 2 ст. 228 (контрабанда) Уголовного кодекса Белоруссии, по которой гражданке РФ может грозить или штраф, или ограничение на срок от двух до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.

"Избранную ранее в отношении обвиняемой меру пресечения в виде залога Гродненский транспортный прокурор оставил без изменения", - проинформировали в прокуратуре.

Согласно материалам дела, обвиняемая, следуя в сентябре 2024 года в качестве пассажира легкового автомобиля, при выезде из Белоруссии в Литву не задекларировала наличные деньги в крупном размере. В ходе таможенного контроля было установлено, что женщина перемещала средства в сумме, эквивалентной $44,5 тыс., предварительно разделив данную сумму между пассажирами автомобиля, которые не были осведомлены о совершаемом преступлении.

В соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС, таможенному декларированию подлежат товары для личного пользования, в том числе перемещаемые физическими лицами через таможенную границу ЕАЭС наличные денежные средства и дорожные чеки, если их общая сумма превышает сумму, эквивалентную $10 тыс., а также денежные инструменты.