Суд отложил заседание по делу Блиновской

Савеловский суд Москвы продолжит слушания по делу блогера Елены Блиновской 10 октября, в ходе которых будут допрошены свидетели.

Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Савеловский районный суд решил: отложить на 10 октября, 13:00", - сказала судья.

Адвокат Блиновской Наталия Сальникова заявила, что они сейчас ведут переговоры о снятии ареста с недвижимости, чтобы впоследствии продать и погасить долг на 595 миллионов рублей. В ходе заседания в четверг суд заслушал трех свидетелей со стороны обвинения.

По версии следствия, блогер Блиновская за 2019-2021 гг. уклонилась от уплаты налогов на сумму более 900 миллионов рублей, используя схемы дробления бизнеса. В апреле 2023 года Блиновская была задержана при попытке покинуть Россию через границу с Белоруссией. После этого ей были предъявлены обвинения по статьям об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств.

Блиновская признала вину по налоговым правонарушениям, но отвергает обвинения в легализации средств, заявив, что не имеет отношения к инкриминируемым ей операциям. Несмотря на выплату части налоговой задолженности, которая составила 230 миллионов рублей, суд оставил ее под арестом, отклонив ходатайства защиты. Следствие также наложило арест на активы супругов Блиновских и начало расследование по поводу возможного пособничества ее мужа в уклонении от налогов.

Блиновская подала кассационную жалобу на отказ принять ее исковые требования к Федеральной налоговой службе о снижении налогов, пени и штрафа на общую сумму более 1,4 млрд рублей.