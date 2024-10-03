Владельцу взорвавшейся в Ставрополе пекарни ужесточили срок

Суд апелляционной инстанции приговорил к трем годам и четырем месяцам колонии владельца пекарни в Ставрополе, в которой во время взрыва газового баллона погибли три человека, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Ставропольского края.

В августе Ленинский районный суд Ставрополя приговорил мужчину к одному году и одному месяцу колонии-поселения.

"Суд апелляционной инстанции <…> с учетом высокой степени общественной опасности совершенного преступления, назначил подсудимому окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 4 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.

Установлено, что осужденный разместил в помещении пекарни газовый баллон, не отвечавший требованиям безопасности и надлежащего технического состояния, подключив его к хлебопекарной печи. Нарушения привели к взрыву газового баллона, в результате которого погибли трое работников пекарни, еще одному работнику причинен тяжкий вред здоровью.