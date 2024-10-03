В СВР рассказали, как спецслужбы Азербайджана и РФ предотвратили угрозу США

Спецслужбы России и Азербайджана недавно совместно предотвратили «провокационную угрозу» со стороны американцев против российского дипломата. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин во время пресс-конференции в Баку.

С 2 по 3 октября руководитель спецслужбы находится с официальным визитом в азербайджанской столице. В ходе него Нарышкин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также провел переговоры с руководителем Службы внешней разведки страны Орханом Султановым и главой Службы государственной безопасности Али Нагиевым.

Во время общения с журналистами глава СВР заявил, что в перечень угроз, на которые приходится реагировать Москве и Баку, входят международный терроризм, нелегальная миграция, нелегальный оборот оружия, наркотиков, а также подрывная деятельность отдельных государственных и негосударственных структур. По его словам, эти силы недовольны суверенной политикой России и Азербайджана.

«В последнее время мы наблюдаем расширение подрывной деятельности по отношению учреждениям и гражданам наших стран зарубежьем. В качестве примера могу сказать, что недавно совместными усилиями спецслужб Азербайджана и России удалось предотвратить провокационную угрозу по отношению к одному из российских дипломатов со стороны американцев», — заявил он.

Ранее в пресс-бюро СВР отмечали, что особое взаимодействие разведок двух стран отводится усилиям по выявлению враждебных устремлений западных спецслужб, которые направлены на подрыв внутриполитической стабильности в России и Азербайджане.