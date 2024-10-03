Блогер избежал ареста по делу об изнасиловании девочки в Петербурге

Суд в Санкт-Петербурге отказал следствию в заключении под стражу местного блогера Клауда Роммеля, который обвиняется в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении 11-летней девочки.

Об этом сообщили в объединенной пресс-службы судов города.

"Суд в удовлетворении ходатайства следствия отказал, избрав Роммелю меру пресечения в виде наблюдения командования воинской части, расположенной в городе Луге в Ленинградской области, на период действия его контракта", - говорится в сообщении.

О задержании фигуранта стало известно 1 октября. По данным следствия, с сентября 2022 года по февраль 2024 года Роммель систематически совершал изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении девочки в квартире на Заневском проспекте, куда та приходила заниматься к мужчине по школьным предметам, а в дальнейшем жила с ним в квартире вместе со своей матерью.

Заседание суда прошло в закрытом режиме. Как следует из материалов дела, Роммель проходит службу по контракту в зоне СВО. 13 августа он получил ранение и в настоящее время проходит лечение. Мужчину задержали, когда он выходил из медицинского учреждения для того, чтобы проследовать в войсковую часть. Своей вины он не признал.

Роммель известен тем, что ведет собственный канал на видеоплатформе YouTube.