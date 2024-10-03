Бизнесмен отправился в колонию за взятку в салате

Суд назначил 3 года колонии строгого режима пермскому предпринимателю, который попытался дать налоговику взятку в 500 тысяч рублей, завернутую в салат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК России по Пермскому краю.

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Летом краевое управление ФСБ отчиталось о задержании сотрудника коммерческого предприятия, который хотел передать представителю ФНС взятку за прекращение проверок. Крупная сумма денег была завернута в пучок листового салата. Было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу, в крупном размере).

По данным следователей, 5 июня обвиняемый передал через посредника взятку в 500 тысяч рублей налоговому инспектору, которая действовала в рамках оперативных мероприятий краевого ФСБ. После этого мужчину задержали. Дзержинский суд Перми признал предпринимателя виновным, назначив в качестве наказания тюремный срок.

Отмечается, что в отношении посредника во взяточничестве уголовное дело выделили в отдельное производство. Приговор по нему суд пока не вынес.