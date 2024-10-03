МВД показало видео обысков у фигурантов по новому делу Чекалиных

Блогера Лерчек (Валерию Чекалину), ее бывшего мужа Артема Чекалина и их партнера по бизнесу подозревают в выводе из России более 250 млн рублей с помощью подложных документов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Как уточняется, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение операций по переводу валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Сейчас правоохранительными органами устанавливаются детали противоправной деятельности, а также соучастников преступления.

Как ранее стало известно, подозреваемые совершили незаконные валютные операции, переведя денежные средства в иностранной валюте или рублях на счета нерезидентов, используя поддельные документы. Чекалины пользовались услугами банков Дубая, а оплата осуществлялась через ссылку на банк ОАЭ. Следователи считают, что это свидетельствует о переводе денег по фиктивным документам.