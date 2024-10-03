Суд вынес приговор передавшему взятку сотруднику ФНС Прикамья бизнесмену

Индивидуального предпринимателя, пытавшегося передать крупную взятку сотруднику налоговой инспекции по Пермскому краю в пакете с листьями салата, суд приговорил к трем годам колонии строгого режима.

Об этом сообщает следственное управление СК России по региону.

"В Дзержинском районе города Перми индивидуальный предприниматель признан виновным в даче взятки должностному лицу в крупном размере. <…> Приговором суда виновному назначено наказание в виде лет трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По данным управления СК РФ, 5 июня предприниматель передал через посредника налоговому инспектору взятку 500 тыс. рублей за прекращение налогового контроля. В момент передачи взятки налоговый инспектор действовала в рамках оперативно-разыскных мероприятий, проводимых сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю.

На видеозаписи оперативных мероприятий, предоставленной региональным управлением ФСБ видно, как сотрудник правоохранительных органов раскрывает пакет, заполненный листьями салата, и вываливает содержимое на сиденье автомобиля. Внутри пакета, помимо салата, оказывается также и сверток с деньгами.

Суд признал предпринимателя виновным в совершении преступления по п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере). Приговор в законную силу пока не вступил. В отношении посредника уголовное дело выделено в отдельное производство.