СБУ возбудила уголовное дело против создателя ударных дронов "Ланцет"

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело против Александра Захарова - совладельца и главного конструктора российской компании по производству беспилотников Zala Aero Group.

Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

СБУ заочно предъявила ему обвинения по статье о пособничестве в ведении войны.

Поводом для возбуждения дела ведомство назвало то, что производимые компанией Zala барражирующие боеприпасы "Ланцет" и разведывательные беспилотники широко используются в ВС РФ.