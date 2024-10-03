Экс-министру транспорта Башкирии продлили домашний арест

Басманный суд Москвы продлил меру пресечения в виде домашнего ареста экс-министру транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александру Клебанову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Продлить избранную ранее в отношении Клебанова меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 7 января 2025 года", - огласил решение судья Борис Сафарин.

Как заявил следователь при рассмотрении ходатайства о продлении домашнего ареста фигуранту, Клебанов полностью признал вину по делу, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания на совершение преступления другим лицом.

Клебанов обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, в 2021 году при реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" между АО "Башкиравтодор" и одной из компаний были заключены договоры на перевозку инертных и дорожно-строительных материалов для реконструкции автодороги в Башкирии. В мае 2023 года обвиняемый, будучи членом совета директоров АО "Башкиравтодор", потребовал от гендиректора компании-грузоперевозчика и его заместителя взятку в размере 5 млн рублей за общее покровительство, а также для получения компанией платежей за ранее выполненные работы по заключенным с АО "Башкиравтодор" договорам. В случае отказа он, как считает следствие, угрожал создать препятствия в получении оплаты. Руководство компании передало подозреваемому требуемую сумму.

Указом главы Башкирии Радия Хабирова Клебанов был уволен с поста министра, который он занимал с конца 2022 года. Клебанов был арестован 8 мая, Советский районный суд Уфы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. 18 июня Клебанова отпустили под домашний арест. Мера пресечения была изменена по представлению прокурора.