Похититель кенгурят пытался переехать в Сочи с крокодилом

Карлик, похитивший кенгурят из зоопарков Калуги и Ярославля, ранее пытался переехать жить в Сочи с крокодилом. Как сообщает Telegram-канал Shot, ранее он принес хищника в отдел МВД, чтобы ему подписали разрешение на перевозку.

По информации канала, 31-летний Иван Некрасов жил один в небольшом доме при церкви в селе Тарногский Городок в Вологодской области. В храме он помогал по хозяйству, за что получал еду. По словам местных, Некрасов всегда был одиночкой и странно себя вел, а однажды сжег мотоцикл одного из жителей. Кроме того, некоторые утверждают, что он якобы домогался до девушки.

Некрасова неоднократно уличали в жестокости к животным: он топил местных кошек. В 2020 году мужчина пришел в полицию и достал из сумки крокодила. Он заявил правоохранителям, что переехать жить в Сочи, потому что рептилии нужно жить в тепле. Хищника изъяли и передали ветеринарам. Канал отмечает, что ранее карлика уже несколько раз задерживали за кражи. Из-за небольшого роста он легко проникал в дома. Какое-то время Некрасов провел в колонии, а в последнее время увлекался обезьянами.

Напомним, накануне в зоопарках Калуги и Ярославля пропали маленькие кенгурята. Сегодня похитителя задержали. Как писал канал, что одного из похищенных детенышей карлик успел продать, второй погиб, а еще одного хотел обменять на обезьяну.