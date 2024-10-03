Подросток из Новоуральска (закрытый город в Свердловской области) открыл стрельбу прямо в городе, попав в рекламную конструкцию. Инцидент произошел на бульваре Академика Кикоина, где находилась компания из троих ребят.

Об этом на своей личной странице «Вконтакте» сообщил глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев.

«Один из парней выстрелил из пневматического пистолета в сити бокс на бульваре Кикоина. Итог — испорченное городское имущество. А в полиции уже изучили записи и смогли установить личности хулиганов», — написал Тюменцев.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как один из детей выстрелил в конструкцию. Осыпавшееся стекло испугало подростков — они сразу убежали с места событий. По словам Тюменцева, компенсировать затраты на ремонт теперь придется родителям школьников. Сумма ущерба составила 80 тысяч рублей. Также правоохранительным органам предстоит выяснить, откуда у ребят взялся пневматический пистолет.