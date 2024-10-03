В США продолжают подсчитывать ущерб, нанесенный ураганом "Хелен". По предварительным данным, убытки экономики страны могут превысить 35 миллиардов долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

Ураган "Хелен" обрушился на на юго-восточную часть США в ночь на 27 сентября. Стихия оставила без электричества более 3 миллионов домов, нарушила работу систем водоснабжения города Ашвил, где проживают 100 тысяч американцев. По данным экстренных служб, жертвой непогоды стали около 200 человек, еще несколько сотен пропали без вести. Смертельные случаи зарегистрированы в Северной Каролине, Южной Каролине, Джорджии, Флориде, Теннесси и Вирджинии.

Эксперты уже назвали "Хелен" штормом столетия. Президент США Джо Байден заявил, что причиной возникновения урагана "Хелен" стало изменение климата.

Последствия удара стихии - в галерее "Рамблера".