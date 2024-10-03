$94.51+1.15104.45+0.80
Почта

Сотни пропавших: последствия урагана "Хелен" в США

Slide 1 of 23
Ураган "Хелен" на пути к штату Флорида, 26 сентября
1/19
Ураган "Хелен" на пути к штату Флорида, 26 сентября 
© Zuma/TACC
Разрушения в штате Флорида, вызванные ураганом "Хелен", 27 сентября
2/19
Разрушения в штате Флорида, вызванные ураганом "Хелен", 27 сентября 
© Zuma/TACC
Последствия урагана "Хелен" в штате Флорида, 27 сентября
3/19
Последствия урагана "Хелен" в штате Флорида, 27 сентября 
© Zuma/TACC
Затопленные дома и автомобили в штате Джорджия, 27 сентября
4/19
Затопленные дома и автомобили в штате Джорджия, 27 сентября  
© Zuma/TACC

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Последствия урагана "Хелен" в штате Флорида, 27 сентября
5/19
Последствия урагана "Хелен" в штате Флорида, 27 сентября 
© Zuma/TACC
Последствия урагана "Хелен" в штате Флорида, 27 сентября
6/19
Последствия урагана "Хелен" в штате Флорида, 27 сентября 
© Zuma/TACC
Местные жители передвигаются на лодке в штате Джорджия, 27 сентября
7/19
Местные жители передвигаются на лодке в штате Джорджия, 27 сентября 
© EPA/TACC
Спасение мужчины и его собаки службой Береговой охраны США во время урагана "Хелен", 27 сентября
8/19
Спасение мужчины и его собаки службой Береговой охраны США во время урагана "Хелен", 27 сентября 
© Zuma/TACC
Последствия урагана "Хелен" в штате Теннесси, 28 сентября
9/19
Последствия урагана "Хелен" в штате Теннесси, 28 сентября  
© EPA/TACC

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Жилой дом в штате Флорида, поврежденный в результате удара урагана "Хелен", 28 сентября
10/19
Жилой дом в штате Флорида, поврежденный в результате удара урагана "Хелен", 28 сентября 
© Zuma/TACC
Спасательные работы в штате Северная Каролина, 29 сентября
11/19
Спасательные работы в штате Северная Каролина, 29 сентября 
© Zuma/TACC
Последствия урагана "Хелен" в штате Северная Каролина, 29 сентября
12/19
Последствия урагана "Хелен" в штате Северная Каролина, 29 сентября 
© Zuma/TACC
Последствия урагана "Хелен" в штате Флорида, 30 сентября
13/19
Последствия урагана "Хелен" в штате Флорида, 30 сентября 
© Zuma/TACC
Последствия урагана "Хелен" в штате Северная Каролина, 2 октября
14/19
Последствия урагана "Хелен" в штате Северная Каролина, 2 октября 
© EPA/TACC

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Поврежденные автомобили в результате удара шторма "Хелен" в штате Северная Каролина, 2 октября
15/19
Поврежденные автомобили в результате удара шторма "Хелен" в штате Северная Каролина, 2 октября 
© EPA/TACC
Последствия урагана "Хелен" в штате Северная Каролина, 2 октября
16/19
Последствия урагана "Хелен" в штате Северная Каролина, 2 октября 
© EPA/TACC
Владелец бара в своем заведении в штате Северная Каролина, 2 октября
17/19
Владелец бара в своем заведении в штате Северная Каролина, 2 октября 
© EPA/TACC
Последствия урагана "Хелен" в штате Северная Каролина, 2 октября
18/19
Последствия урагана "Хелен" в штате Северная Каролина, 2 октября 
© EPA/TACC
Грязная одежда сушится на тротуаре в штате Северная Каролина, 2 октября
19/19
Грязная одежда сушится на тротуаре в штате Северная Каролина, 2 октября 
© EPA/TACC

В США продолжают подсчитывать ущерб, нанесенный ураганом "Хелен". По предварительным данным, убытки экономики страны могут превысить 35 миллиардов долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

Ураган "Хелен" обрушился на на юго-восточную часть США в ночь на 27 сентября. Стихия оставила без электричества более 3 миллионов домов, нарушила работу систем водоснабжения города Ашвил, где проживают 100 тысяч американцев. По данным экстренных служб, жертвой непогоды стали около 200 человек, еще несколько сотен пропали без вести. Смертельные случаи зарегистрированы в Северной Каролине, Южной Каролине, Джорджии, Флориде, Теннесси и Вирджинии.

Эксперты уже назвали "Хелен" штормом столетия. Президент США Джо Байден заявил, что причиной возникновения урагана "Хелен" стало изменение климата.

Последствия удара стихии - в галерее "Рамблера".

3