В Белгородской области мужчину приговорили к 12,5 года колонии за помощь ВСУ

Суд признал мужчину в Белгородской области виновным в государственной измене и приговорил к 12,5 года колонии строгого режима за оказание финансовой помощи представителям вооруженных формирований Украины.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по региону.

"Белгородским областным судом он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного указанной статьей УК России. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима и штрафа в размере 200 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Гражданин РФ признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Установлено, что мужчина, являясь противником проведения специальной военной операции на Украине, оказывал активную финансовую помощь представителям вооруженных формирований Украины, принимающим участие в боевых действиях против Вооруженных сил РФ.