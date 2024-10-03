Свыше 35 млн рублей похитили при выполнении гособоронзаказа МО

Бывший начальник филиала "Строительное управление по Центральному военному округу" публично-правовой компании "Военно-строительная компания" Сергей Сухов, его заместитель Дмитрий Сергель и директор ООО "Специальные технологии строительства" Павла Кравченко обвиняются в хищении 35 млн рублей в рамках исполнения государственного оборонного заказа на выполнение работ по капитальному ремонту военного госпиталя в городе Перми.

Об этом сообщили в телеграм-канале военных следственных органов СК РФ.

"Военные следственные органы СК РФ расследуют уголовное дело по обвинению бывшего начальника филиала "Строительное управление по Центральному военному округу" публично-правовой компании "Военно-строительная компания" Сергея Сухова, его заместителя Дмитрия Сергеля и директора ООО "Специальные технологии строительства" Павла Кравченко в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", - сказали в пресс-службе.

В СК добавили, что в 2022 году Сухов, Сергель и Кравченко, исполняя государственный контракт на сумму более 190 млн рублей в рамках государственного оборонного заказа на выполнение работ по капитальному ремонту военного госпиталя в городе Перми, путем подлога документов похитили свыше 35 млн рублей.