В СК назвали сумму похищенных средств при выполнении гособоронзаказа Минобороны

Свыше 35 млн рублей похищено при выполнении капитального ремонта военного госпиталя в Перми, в розыск объявлен замначальника филиала Военно-строительной компании Дмитрий Сергель. Об этом сообщил сегодня Следственный комитет России.

По данным ведомства, фигурантами дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) стали бывший начальник филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» Военно-строительной компании Сергей Сухов, его заместитель Дмитрий Сергели и директор ООО «Специальные технологии строительства» Павел Кравченко.

«Следствием установлено, что в 2022 году Сухов, Сергель и Кравченко, исполняя государственный контракт на сумму более 190 миллионов рублей в рамках государственного оборонного заказа на выполнение работ по капитальному ремонту военного госпиталя в городе Перми, путем подлога документов похитили свыше 35 миллионов рублей», - пояснили в ведомстве.

В СК России отметили, что Сухов находится под стражей, а Сергель объявлен в межгосударственный розыск.

Ранее стало известно о задержании предпринимателей в резных регионах России по делам, связанным с хищением денег при выполнении контрактов, заключенных с Министерством обороны. Так в хищении почти 1 млрд рублей при строительстве центра управления связи был заподозрен глава ООО «ЕРСМ Сибири» Роман Безруков. По делу о мошенничестве в особо крупном размере был задержан гендиректор «Ленбытхима» Денис Михайлов. Он подозревается в хищении денег при исполнении гособоронзаказа в Санкт-Петербурге, ущерб оценивается в сумму более чем 20 миллионов рублей.