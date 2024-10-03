Автослесарь из Петербурга осужден за связь с террористическим легионом

Автослесарь из Санкт-Петербурга осужден на десять лет колонии строгого режима за попытку вступить в запрещенную в России террористическую организацию.

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Мужчина намеревался уехать на Украину для участия в боевых действиях против российских солдат, рассказали в силовых структурах.