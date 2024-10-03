Бакальчук подал в суд из-за сделки о продажи домена Wildberries

Супруг Татьяны Ким Владислав Бакальчук подал иск в суд с требованием признать недействительной сделку по продаже домена Wildberries.

© Вечерняя Москва

Об этом в четверг, 3 сентября, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

— В поданном иске заявитель просит суд признать недействительной сделку между Бакальчук Т.В. и ООО «РВБ» по передаче прав на доменное имя WILDBERRIES.RU и применить последствия недействительности сделки, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Иск Бакальчука поступил в Савеловский районный суд столицы. В пресс-службе столичных судов общей юрисдикции отметили, что вопрос о принятии иска к судебному производству еще не решен.

Ранее стало известно, что сумма претензий маркетплейса Wildberries к компании «ВБ девелопмент» выросла на 10 миллиардов и достигла 37 миллиардов рублей. Юристы уведомили «ВБ девелопмент» об отказе от договоров и начали заключать договоры технического заказа с новой дочерней структурой компании. ФАС одобрила соглашение о передаче активов компаний 20 сентября.