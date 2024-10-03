Конфликт между таксистом и курьером закончился стрельбой в Одинцово

Очевидцы в подмосковном Одинцове сообщили о стрельбе в ЖК «Сколково», в результате которой пострадал один человек. Об этом в четверг, 3 октября, написал телеканал РЕН ТВ.

Предположительно, между таксистом и курьером произошел конфликт. После чего один из них выстрелил в другого.

В настоящее время раненому оказывают необходимую помощь.

В этот же день мужчина сделал несколько выстрелов в воздух после конфликта с соседями на частном участке в подмосковной Балашихе. В результате происшествия пострадавших нет.

Ранее шесть человек погибли в результате стрельбы в Тель-Авиве.1 октября неизвестные открыли огонь около трамвайной остановки в районе Яффо. По информации правоохранителей, злоумышленники покинули трамвай и открыли огонь по людям. Пострадавшие стояли на остановке общественного транспорта и ждали свой трамвай. Полиция подтвердила информацию о стрельбе и добавила, что часть людей госпитализирована.