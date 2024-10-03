Появились кадры задержания похитителя кенгурят из зоопарков

Мужчина-карлик, подозреваемый в похищении маленьких кенгуру из зоопарков Калуги и Ярославля, перевозил животных в большой клетчатой сумке. Кадрами его задержания поделилась в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ранее стало известно о пропаже трех рыже-серых валлаби из российских зоопарков. Полицейские обнаружили похитителя во Владимирской области, им оказался карлик. В ходе допроса выяснилось, что похититель успел продать одно животное в Москве, второе хотел обменять на макаку. Третий кенгуренок погиб.

«На видеозаписи испуганный детеныш кенгуру. Три дня назад его похитили из зоопарка в Калужской области», - написала Ирина Волк.

На кадрах задержанный рассказывает, что первого кенгуренка украл в Ярославском зоопарке. Силовики расстегивают сумку и видят там маленькое животное, которое пригибается и пытается спрятаться, когда открывают замок.

«Предварительно установлено, что фактов хищения животных было как минимум два. Первое преступление совершено в Заволжском районе Ярославля 27 сентября. Рано утром неизвестный проник на территорию местного зоопарка и украл детеныша кенгуру по кличке Крош. Через три дня аналогичный случай зарегистрирован в Калужской области, там пропали двое кенгурят», - уточнила официальный представитель МВД России.

Найденный кенгуренок сейчас находится на передержке в ярославском зоопарке, где ему оказана необходимая ветеринарная помощь. Силовики ищут третьего пропавшего детеныша кенгуру, пояснила Волк.