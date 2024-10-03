Расследование дела Аяза Шабутдинова завершено

Завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении бизнес-коуча Аяза Шабутдинова, подписан соответствующий протокол. Об этом заявил РИА Новости адвокат Калой Ахильгов.

Предпринимателя арестовали в Москве в ноябре 2023 года. Шабутдинова обвиняют в мошенничестве. Следствие считает, что коуч продавал вебинары, тренинги, курсы, якобы позволяющие открыть успешный бизнес. На самом деле это не соответствовало действительности. Изначально в деле фигурировало восемь человек, приобретших курсы у блогера. Ущерб составлял более 4 млн рублей. Свою вину бизнес-тренер не признает.

«Расследование завершено. Мы подписали протокол о завершении следственных действий, начали знакомиться с материалами дела», - пояснил адвокат.

Он также отметил, что в деле содержатся 50 томов.

Напомним, что 4 апреля Таганский суд Москвы наложил арест на банковские счета, автомобиль и имущество Аяза Шабутдинова. А 13 августа суд продлил арест коуча до 16 октября 2024 года.