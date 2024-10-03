Адвокат Никиты Журавеля отказалась его защищать по делу о госизмене

Адвокат осужденного по делу о сожжении Корана Никиты Журавеля Юлия Антонова отказалась в дальнейшем защищать своего подзащитного по новому делу о государственной измене. Об этом в четверг, 3 октября, заявила сама Антонова.

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— Моя работа по делу закончена. Приговор состоялся еще в феврале, Никита обжаловать его не захотел. Я не представляю интересы Никиты по этому делу и поэтому никакой информации не имею, — передает слова Антоновой РИА Новости.

Новое дело в отношении Журавеля возбуждено после того, как он передал Службе безопасности Украины видеосъемку железнодорожного состава, перевозившего военную технику в марте 2023 года. Дело будет рассматривать Волгоградский областной суд.

Ранее суд в Грозном приговорил к 3,5 года колонии Никиту Журавеля, который в мае 2023 года сжег Коран в Волгограде по указанию спецслужб Украины. Журавель был арестован 22 мая. Тогда молодой человек заявил, что ему стыдно за свой поступок перед всеми мусульманами мира.