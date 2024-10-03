Замешанного в перестрелке у офиса Wildberries бизнесмена отпустили из СИЗО

Следствие отпустило на свободу на следующий день после ареста совладельца сети кофеен "Тревелерс кофе" Игоря Коноплева, который был задержан в рамках расследования уголовного дела о перестрелке у офиса Wildberries.

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Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"На следующий день после ареста в столичном суде один из фигурантов дела бизнесмен Коноплев (настоящее имя Идрис Балатбаев - прим. ТАСС), который отверг все подозрения во время допроса, был выпущен следователем на свободу из изолятора без предъявления ему обвинения. Сразу после этого предприниматель улетел в Монако", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, кроме Коноплева, следователи в тот же день отпустили и сооснователя маркетплейса Владислава Бакальчука. Их процессуальный статус до сих пор не известен.