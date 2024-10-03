Членов "Неверовской группировки" осудят по делу о бандитизме и подготовке к убийству

СК завершил расследование уголовного дела в отношении участников преступного сообщества "Неверовская группировка" по делу о бандитизме, приготовлении к убийству и незаконном хранении наркотиков.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В Главном следственном управлении СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении Игоря Свеженцева, Павла Барсукова, Максима Сидоренкова. В зависимости от роли каждого они обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем, бандитизме, приготовлении к убийству двух и более лиц, незаконном хранении наркотических средств", - сказали в пресс-службе.

Следствием установлено, что в 1997 году в Самарской области Сергей Неверов создал преступное сообщество "Неверовская группировка". Целью группировки было нападение на граждан для получения контроля над деятельностью различных коммерческих структур региона и устранения конкурентов. В составе преступного сообщества было образовано не менее шести банд, в одну из которых под руководством бывшего сотрудника правоохранительных органов Свеженцева вошли Барсуков и Сидоренков. Члены банды занимались скрытым наблюдением за лицами, в отношении которых готовились преступления. Они осуществляли сбор полной информации об их образе жизни, местах проживания и работы, о маршрутах передвижения и автотранспорте.

В СК добавили, что указанная банда в составе преступного сообщества отличалась особой конспирацией, ее участники были ограничены в контактах с иными членами преступного сообщества, регулярно меняли абонентские номера телефонов и автомобили, используемые для слежки, применяли для скрытного наблюдения технические средства. С 2012 по октябрь 2013 года Свеженцев, Барсуков и Сидоренков, действуя по указанию Неверова, приняли участие в приготовлении к убийству Александра Петровского и Олега Загузова. Они вели наблюдение за ними как лично, так и через установленные трекеры, а также фиксировали с помощью цифровых фотокамер местонахождение потерпевших, используемый автотранспорт и другие значимые для планирования убийств объекты.

"На основании собранной фигурантами информации организаторами преступлений Сергеем Агеевым и Сергеем Петровым было спланировано совершение убийств Петровского, а затем и Загузова. Однако преступления не были доведены до конца по независящим от соучастников обстоятельствам", - добавили в ведомстве. Вину в инкриминируемых деяниях Барсуков признал частично, Свеженцев и Сидоренков вину не признали. "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - отметили в СК.

Неверов находится в международном розыске, в отношении Петрова уголовное преследование прекращено в связи с его смертью, Агеев осужден в 2016 году к 17,5 годам лишения свободы.