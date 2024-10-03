МВД попросит суд отправить блогеров Чекалиных под домашний арест

Следователи МВД попросят суд назначить домашний арест блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), а также ее бывшему мужу Артему Чекалину по делу о незаконном переводе за рубеж более 251 млн рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах. Lenta.ru

"Следователь МВД обратится в Троицкий суд с ходатайством о мере пресечения Валерии и Артему Чекалиным. Вероятнее всего, это будет домашний арест. Не исключено также, что Чекалиным попросят назначить запрет действий, но пока следствие склоняется к домашнему аресту", - сказал собеседник агентства. ТАСС

Ранее сообщалось, что Валерия Чекалина и ее бывший супруг Артем задержаны на 48 часов. ТК Звезда