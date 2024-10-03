Адвокат раскрыл, что грозит задержанному бывшему мужу Лерчек

Бывшему мужу блогерши Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, Артему грозит 10 лет лишения свободы. В данный момент Чекалины задержаны на 48 часов — их обвиняют в переводе валюты в иностранные банки с использованием поддельных документов. Об этом в четверг, 3 октября, рассказал «Вечерней Москве» адвокат Вадим Багатурия.

— Это преступление, связанное с предпринимательской деятельностью, поэтому мера пресечения может быть в виде домашнего ареста, запрета определенных действий или подписки о невыезде. Если он возместит ущерб, причиненный этим преступлением, и суд назначит ему меньше восьми лет лишения свободы, то наказание может быть условным, — заявил Багатурия.

При этом адвокат отметил, что Чекалину может грозить наказание и в виде 10 лет лишения свободы. Он добавил, что преступление, в котором заподозрили блогера, является тяжким.

В отношении Чекалиных возбудили новое уголовное дело.

«Вечерняя Москва» подготовила отдельный материал, в котором рассказала новые подробности, а также вспомнила старые уголовные дела на блогеров