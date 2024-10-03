Пожар уничтожил один из лучших театров Дальнего Востока

Минувшей ночью полностью выгорел Хабаровский краевой академический музыкальный театр. В пресс-службе МЧС сообщили, что площадь пожара составила 4 тыс. кв. м, обрушились кровля над фойе, фасад и наружная стена здания. В результате возгорания два человека получили легкие травмы, еще одну женщину госпитализировали в больницу.

По данным ТАСС, причиной пожара стали взрывы не менее шести баллонов, использовавшихся при ремонте здания. Хабаровский краевой академический музыкальный театр был построен в 1977 году и считался одним из лучших театров Дальнего Востока и Восточной Сибири.

Кадры пожара - в галерее "Рамблера".