Вандалы атаковали два пригородных поезда в Польше

Две пригородных электрички были атакованы вандалами в Нижнесилезском воеводстве Польши. Об этом сообщает интернет-портал onet.pl. со ссылкой на руководителя железнодорожной сети воеводства Дамиана Ставиковского.

По этим данным, выстрелы по первому составу были сделаны из духового оружия, в результате чего было разбито лобовое стекло в кабине машиниста. Второй состав неизвестные злоумышленники забросали камнями на подъезде к столице воеводства городу Вроцлаву.

В результате двух инцидентов никто из пассажиров и сотрудников поездных бригад не пострадал. Однако оба поврежденных локомотива были выведены из эксплуатации и направлены на ремонт.

По данным местной полиции, в 2024 году в Нижнесилезском воеводстве злоумышленники уже четыре раза забрасывали составы камнями и девять раз подкладывали на рельсы опасные предметы, включая пиротехнику.

Полиция ведет розыск преступников, но пока никого задержать не удалось.