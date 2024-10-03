Агентов ГУР МО Украины задержали в РФ за попытку похитить ребенка

В Калининграде задержали двух сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ, их подозревают в шпионаже, а также попытке выкрасть ребенка.

Украинские агенты должны были собрать сведения о защищенности российско-литовского участка госграницы для нелегальной заброски агентуры, а также совершения иных преступлений на территории России. Для выполнения задачи они привлекли украинца, который опрашивал жителей литовского приграничья, а также изучал ситуацию с помощью технических средств разведки. После сбора необходимых материалов сотрудники ГУР попытались проникнуть на российскую территорию, но были задержаны.

«При проведении следственных действий установлено, что сопутствующей целью операции являлось похищение и незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина России, отцом которого является сотрудник ГУР МОУ», — добавили в ФСБ.

Следственный отдел УФСБ РФ по Калининградской области возбудил уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Фигурантов отправили под стражу.