Блогеров Валерию и Артема Чекалиных задержали на 48 часов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, также задержан соучредитель компании по торговле косметикой Роман Вишняк. Изначально следователи планировали задержать только его, однако после очной ставки и допросов решили задержать и блогеров.

Сообщается, что Вишняк предложил Чекалиным проводить марафоны и взял их организацию на себя. За это он получал около 25 процентов от общего дохода. Параллельно Вишняк и Чекалины создали компанию по продаже косметики и питания, после чего Вишняк уехал в США.

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После того как доходы от бизнеса начали расти, Вишняк и Чекалины решили пользоваться услугами банков Дубая — оплата осуществлялась через ссылку, которая вела на банк ОАЭ. Этот факт российские следователи рассматривают как перевод денег по фиктивным документам.

Ранее сообщалось, что Вишняк помог Чекалиным вывести через Дубай около одного миллиона долларов за 2024 год и 250 миллионов рублей в 2022 году. Дело в отношении блогеров возбудили по статье 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).