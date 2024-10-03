Киллеру Леше Солдату отказали в УДО

Киллеру Алексею Шерстобитову, известному по кличке Леша Солдат, отказали в условно-досрочном освобождении (УДО). Как сообщает Telegram-канал Shot, он продолжит отбывать 23-летний срок в липецкой колонии, который должен завершиться в 2029 году.

Накануне СМИ сообщили, что Шерстобитов решил подать документы в надежде покинуть стены исправительного учреждения досрочно. Специальная комиссия рассмотрела их и отказала в УДО. Связано ли решение с нарушением режима заключенным или есть иные причины — неизвестно.

Сейчас Леша Солдат работает в храме при липецкой ИК-2. Кроме того, он пишет патриотические баллады, посвященные Донбассу и российской армии.

Напомним, что в 90-е Шерстобитов был штатным киллером Медведковской и Ореховской ОПГ. На его счету 12 доказанных убийств. Преступник был крайне осторожен в своей «работе»: не общался с рядовыми бандитами, гримировался перед нападениями, а также скрывал свою внешность от полицейских — они не знали, как выглядел Шерстобитов. Задержали его лишь в 2006 году, по наводке других преступников.