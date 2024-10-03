В Белгородской области после атак ВСУ погибли четыре человека

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков назвал 2 октября "страшным днем" для региона.

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"В результате атак ВСУ за сутки погибли четверо мирных жителей, еще 24 человека ранены", - рассказал губернатор.

Под Новым Осколом в столкновении автобуса с грузовиком погибли еще четыре человека, девять пострадали. Среди раненых - 17-летний подросток.

Губернатор принес соболезнования семьям погибших от всех жителей Белгородской области.