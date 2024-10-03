Осужденному за поджог Корана Журавелю грозит новый срок

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по новому уголовному делу против Никиты Журавеля, ранее осужденного за сожжение Корана. Как сообщается на сайте Генпрокуратуры, он обвиняется в государственной измене (статья 275 УК РФ).

По версии следствия, Журавель в одном из мессенджеров предложил сотрудничество представителю Службы безопасности Украины (СБУ). В марте 2023 года Журавель направил ему видео с железнодорожным составом, перевозившим военную технику ВС РФ и военные самолеты. В СК заявили, что фигурант дела также передал СБУ данные о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей.

19-летнего Журавеля задержали в мае 2023-го по делу об оскорблении чувств верующих. Следователи заявили, что по заданию украинских спецслужб за деньги он сжег Коран на фоне Соборной мечети в Волгограде, а затем передал видеозапись своих действий сотруднику СБУ.

Журавель был арестован, а затем доставлен в СИЗО в Грозном. В феврале 2024-го его приговорили к трем годам и шести месяцам колонии.