В России арестовали имущество украинского миллиардера

Имущество украинского миллиардера Александра Гереги арестовали в России. Об этом сообщает РИА Новости.

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В публикации отмечается, что имущество украинского миллиардера было арестовано в апреле.

23 сентября Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество кинопродюсера и медиаменеджера Александра Роднянского (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом) по делу о распространении недостоверных сведений о Вооруженных силах России.

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В августе российские судебные приставы арестовали активы украинского предпринимателя Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) и его партнеров.

5 марта суд взыскал в доход Российской Федерации активы, принадлежащие Коломойскому. Решение было принято в связи с административным иском заместителя генерального прокурора РФ к Коломойскому и связанным с ним лицам. Поводом для иска стало их участие в экстремистской деятельности и финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Верховный суд Адыгеи подтвердил законность изъятия активов Коломойского.