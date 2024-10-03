Пожар в театре Хабаровска локализовали

Пожар в здании Хабаровского краевого академического музыкального театра локализовали на площади 4 тыс. кв. метров. Об этом сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.

© МЧС России по Хабаровскому краю

Как рассказали в ведомстве, в театре находились три человека, которые эвакуировались до прибытия пожарных. Двум мужчинам на месте оказали медицинскую помощь, пострадавшую женщину госпитализировали.

Amur Mash: рядом с горящим в Хабаровске зданием театра задержали мигрантов

Причина пожара пока неизвестна, ее установят эксперты МЧС.

По последним данным ведомства, при тушении пожара обрушился фасад и наружная стена здания. Помимо этого, произошел взрыв четырех баллонов с газом. На месте работают более 60 специалистов и 15 единиц техники.

Пожар в театре произошел в ночь на 3 октября. Следственный комитет РФ организовал проверку в рамках статьи о нарушении требований пожарной безопасности.

Ранее возле горящего Хабаровского краевого музыкального театра задержали нескольких мигрантов.