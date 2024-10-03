В горящем театре обрушилась крыша

В Хабаровском театре музкомедии обрушилась крыша в результате произошедшего в здании пожара. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, огонь охватил практически все здание. Предварительно, сотрудники культурного учреждения успели эвакуироваться.

Театр загорелся в российском городе

Ранее МЧС России сообщило, что площадь пожара составила 1000 квадратных метров, в театре горят обшивка и кровля. В ликвидации бедствия участвуют 39 человек личного состава и восемь единиц техники.

Ранее пожар произошел в здании Театра музкомедии в Екатеринбурге. Сообщалось об одном пострадавшем, его увезли на скорой. Врачам не удалось его реанимировать.