Трое соучастников нападения на «Крокус» планировали еще один теракт

Трое соучастников нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» планировали еще один теракт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев

«Помимо обвинения в совершении теракта, трем фигурантам дела также предъявлено обвинение в приготовлении к террористическому акту», — говорится в документе.

Организатор теракта в «Крокусе» находится за рубежом

Отмечается, что обвиняемые планировали подрыв самодельного взрывного устройства. В связи с этим против них также выдвинули обвинение в незаконном изготовлении взрывного устройства, совершенном организованной группой.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло 22 марта. Тогда в концертном зале должен был пройти концерт группы «Пикник», однако незадолго до его начала в здание ворвались вооруженные огнестрельным оружием мужчины и начали стрелять по посетителям. После они подожгли концертный зал и попытались скрыться, но были задержаны в Брянской области.