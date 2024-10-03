Показания по делу о теракте в «Крокусе» дали потерпевшие и свидетели

Потерпевшие и свидетели дали показания на этапированных в Москву из Дагестана боевиков ячейки «Вилаят Хорасан», участвовавших в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Согласно материалам уголовного дела, причастность фигурантов к преступлению подтверждается «показаниями потерпевших, свидетелей, протоколами проверки показаний на месте Гадоева, а также иными материалами». Речь идет о Шахромджоне Гадоеве, Мустакиме Солиеве, Зубайдулло Исмаилове, Умеджоне Солиеве и Хусейне Хамидове.

До этого РИА Новости сообщало, что четверо из пяти фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле», этапированных из Дагестана в Москву, не возражают против того, чтобы сидеть в СИЗО.

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске должен был состояться концерт группы «Пикник», на который продали около 6 тыс. билетов. Незадолго до начала концерта в «Крокус» ворвалась группа вооруженных людей и начала расстреливать посетителей, а затем подожгла здание.