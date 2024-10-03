Часть фигурантов дела «Крокуса» оказались связаны с ИГ*

Следствие в рамках уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» установило, что четверо фигурантов являются боевиками группировки «Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», ИГ*). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

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Против обвиняемых также возбуждено уголовное дело в связи с их связью с ИГ*, а также по факту «незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов к нему и незаконного изготовления взрывного устройства, совершенных организованной группой».

Трое соучастников нападения на «Крокус» планировали еще один теракт

Ранее сообщалось, что трое соучастников нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» планировали еще один теракт.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло 22 марта. Тогда в концертном зале должен был пройти концерт группы «Пикник», однако незадолго до его начала в здание ворвались вооруженные огнестрельным оружием мужчины и начали стрелять по посетителям. После они подожгли концертный зал и попытались скрыться, но были задержаны в Брянской области.

*запрещенная в России террористическая организация.