Беспилотник сбили в Старом Осколе, пострадал мирный житель

Украинский беспилотник был сбит системой ПВО над городом Старый Оскол Белгородской области, есть пострадавший. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

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«Ранен один мирный житель. Женщине с резаной раной стопы бригада СМП оказала медицинскую помощь на месте, от госпитализации она отказалась», — написал губернатор.

В результате падения осколков БПЛА в трех частных домах были выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы, также поврежден легковой автомобиль, рассказал Гладков.

На территории российского региона предотвращена попытка теракта

Он добавил, что на месте работают оперативные службы, обход территории продолжится утром.

Ночью беспилотник Вооруженных сил Украины был сбит в Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

Поздно вечером 2 октября губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщал, что средства противовоздушной обороны сбили 10 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ранее военные РФ за сутки сбили 31 беспилотник ВСУ.